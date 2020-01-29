السفير البلجيكي يستعرض مع نواب طبرق مخرجات مؤتمر برلين

اللقاء تناول مخرجات مؤتمر برلين وسُبل استقرار السلام في ليبيا. [مجلس نواب طبرق]

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق فوزى النويري، وعضو المجلس خليفة الدغارى، الأربعاء، مع سفير بلجيكا لدى ليبيا بمقر السفارة في العاصمة تونس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء تناول مخرجات مؤتمر برلين وسُبل استقرار السلام في ليبيا.

هذا واختتم مؤتمر برلين، قبل أسبوعين، أعماله حيث حث جميع الأطراف على الامتناع عن أي أنشطة تفاقم الوضع أو تتعارض مع الحظر الأممي للأسلحة أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة.

كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات.