السفير التركي: وفد برلماني تركي سيزور بنغازي الفترة القادمة

قال السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز إنه يجرى تنظيم زيارة لأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية برئاسة عضو برلمان بلاده أحمد يلدز إلى مدينة بنغازي الفترة القادمة.

يلماز وفي تصريح لوكالة الأناضول، على هامش مشاركته في المؤتمر الـ13 للسفراء الأتراك ذكر أنه جرى

اتخاذ خطوات مهمة لتحسين العلاقات بين برلماني الدولتين، مشيرا إلى أن الطرفين يواصلان جهودهما لتطوير العلاقات الثنائية.

وكشف يلماز أن عودة القنصلية التركية لتقديم خدماتها والعمل من مدينة بنغازي بتحسن ظروف المنطقة وأن مواتية لهذه الخطوة.

واكد يلماز أن الرغبة الرئيسية لدى الجانبين هي تجاوزهي الفترة غير المستقرة التي تمر بها ليبيا في أقرب وقت، موضحا أن بلاده توصي دائما بإزالة الخلافات السياسية وتحقيق المصالحة وإجراء الانتخابات.

وعلى الصعيد التعاون الثنائي بين البلدين، أشار يلماز إلى إمكانية تطوير التعاون في التجارة والاقتصاد والاستثمار والثقافة والصحة والأمن، وأن هذا مرتبط بوجود حكومة قوية تتولى السلطة في البلاد.

وفي الجانب الاقتصادي، أوضح يلماز أن حجم الصادرات بين ليبيا وتركيا بلغت العام الماضي نحو 3 مليارات دولار، وأن حجم التجارة الثنائية بلغ 4.5 مليارات دولار.

وأشار يلماز أنه بحث سابقا مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح سبل استكمال المشاريع التركية غير المكتملة في المنطقة الشرقية من البلاد.