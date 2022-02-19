السفير التركي يؤكد على ضرورة فتح قنوات الحوار خلال المرحلة الحساسة التي تعيشها ليبيا

أكّد السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز على ضرورة فتح قنوات الحوار، خلال هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها ليبيا.

يلماز وخلال لقائه نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بطرابلس، شدّد على ضرورة المحافظة على الاستقرار، وتأسيس المصالحة الوطنية، ودعم التوحيد وليس الاستقطاب.

وأشار يلماز إلى ضرورة إعلاء مصالح الشعب الليبي على المصالح السياسية الشخصية لإجراء الانتخابات بحيث يتفق عليها الليبيون، مؤكدا دعم بلاده المسار السياسي وتأسيس المصالحة الوطنية في ليبيا بشكل كامل.

وعبّر يلماز عن دعم أنقرة لوتيرة المصالحة التي يقودها المجلس الرئاسي والتي يبذل هو أيضآ جهدآ كبيرآ في هذا السياق، مشيرا إلى أنّهم سيكونون سعداء في المساهمة لهذه الوتيرة من خلال إستضافة إجتماع يشارك فيه الأطراف المعنية الليبية.

وتابع يلماز أنّ هذا يأتي في إطار موقف بلاده الشامل والمحتضن والمستند إلى المبادئ، والذي لا يميز بين المناطق والمبني للاحترام المتبادل بغض النظر عن الشخصيات في ليبيا.