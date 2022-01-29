السفير التركي يبحث في بنغازي التعاون المشترك في عدة مجالات

قام سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا كنعان يلماز، والوفد المُرافق له المُكون من عدد من الدبلوماسيين ورجال الأعمال الأتراك، بزيارة لبلدية بنغازي، اليوم السبت، حيث كان في استقبال السفير، رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري، بحضور عضو مجلس النواب بدر بونحيب، ووكيل الشؤون الفنية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية فرج قعيم، ووكيل ديوان البلدية ناصر الأوجلي، ورئيس الغُرفة التجارية بنغازي صالح العبيدي، وعدد من المسؤولي ورجال الأعمال في مدينة بنغازي.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي ببلدية بنغازي، فقد تم خلال الزيارة مُناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المُشترك التي من بينها إعادة افتتاح القنصلية التركية واستئناف خط الطيران المُباشرة بين بنغازي وإسطنبول وعودة الشركات التركية للعمل في مدينة بنغازي.

كما تم خلال اللقاء الاتفاق على توقيع مُذكرة تفاهم بين بلدية بنغازي وإحدى البلديات في تركيا، والعمل على زيارة الخُبراء والمُختصين في ترميم المباني التاريخية من الجانب التركي والاستفادة من الخبرات التركية في مجالات البُنية التحتية والإعمار وإعادة تدوير المُخلفات الصلبة والسائلة.

هذا وأشاد السفير التركي بحُسن الاستقبال، مُؤكداً على أهمية التعاون المُشترك لما فيه مصلحة الجميع ورغبة الجانب التركي في تفعيل الحركة الاقتصادية والتجارية المُشتركة وعمل كُل ما من شأنه تقوية العلاقات التركية الليبية من خلال تعزيز التعاون في الجوانب الاقتصادية والتجارية والخدمية.

من جانبه أكد رئيس المجلس التسيري للبلدية، على ضرورة تحقيق تعاون جاد وُمثمر وأهمية فتح القُنصلية التركية وعودة الطيران المُباشر ما بين بنغازي وإسطنبول وعودة الشركات التركية للعمل في بنغازي خاصة تلك التي لديها تعاقُدات سابقة في المدينة.