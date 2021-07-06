السفير التركي يُؤكد حرص بلاده على دعم الاستقرار في ليبيا

جدد السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، التأكيد على عمق العلاقات الليبية – التركية، ورغبة بلاده في تطويرها بما يحقق تطلعات البلدين الصديقين.

كما أكد السفير التركي، خلال استقباله اليوم الثلاثاء، من قِبل عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، حرص تركيا على دعم الاستقرار في ليبيا.

وشدّد السفير كنعان، على أهمية التعاون الليبي – التركي في مختلف المجالات ورفع كفاءة المؤسسات من خلال الاستشارات الفنية والتدريب والرغبة في عودة الشركات التركية للمساهمة في إعادة الإعمار، والاستفادة من الخبرة التركية في هذا المجال.