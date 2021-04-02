السفير التونسي يبحث مع بلدية زوارة معوقات تنمية المناطق الحدودية

وصل أمس الخميس، إلى مدينة زوارة، السفير التونسي لدى ليبيا لسعد العجيلي، والقنصل العام توفيق القاسمي، حيث كان في استقبالهم بقصر الضيافة بالبلدية عميد وأعضاء من المجلس البلدي، وعدد من الشخصيات العامة بالمدينة.

وقدم السفير خلال اللقاء باسمه وباسم الحكومة التونسية، بالغ التعازي والمواساة لكافة أهالي بلدية زوارة في وفاة عميد بلدية زوارة الكبرى الدكتور “إدريس خليفة الطويني”.

وأقيم خلال اللقاء جلسة تشاورية تم خلالها تحديد المشاكل والعراقيل التى تعاني منها المناطق الحدودية بين ليبيا وتونس وأهمية هذه المناطق في التنمية والتبادل التجاري بين البلدين.

وأكد السفير على عمق العلاقات بين البلدين وأهمية التواصل الدائم بين الجميع والعمل على حلحلة كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه المواطن الليبي والتونسي خلال تنقلهم بين البلدين والتعاون مع اللجنة الليبية التونسية المشتركة التي ستنطلق في أعمالها خلال الأيام القليلة القادمة.



المكتب الإعلامي 2021/4/1 وصل ظهر اليوم الخميس 1 أبريل إلى مدينة زوارة السفير التونسي لذى ليبيا السيد أسعد العجيلي… تم النشر بواسطة ‏بلدية زوارة/ Municipality Of zuwarah‏ في الخميس، ١ أبريل ٢٠٢١