السفير التونسي ينفي اتخاذ سلطات بلاده موقفاً ضد الليبيين

نفى السفير التونسي لدى ليبيا لسعد العجيلي، اتخاذ السلطات التونسية موقفًا ضد حاملي الجواز السفر الليبي.

وقال العجيلي في تصريح لقناة “فبراير” الفضائية: “الليبيون مرحب بهم في بلدهم تونس ولن تتخذ السلطات التونسية يوما قرارا ضد الليبيين”.

وأشار السفير التونسي إلى أن الإجراءات المتخذة من قِبل الحكومة التونسية أساسها صحي لا سياسي بسبب انهيار المنظومة الصحية في تونس وتدهور الوضع الصحي الفترة الماضية.

وأوضح العجيلي أن العلاقة وثيقة مع ليبيا وزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية والوفد المرافق له ولقاؤه الرئيس التونسي خير دليل على عمق العلاقة بين البلدين.

ونوه إلى أن هناك تواصل مستمر بين وزيري الخارجية الليبي والتونسي لتعزيز العلاقة القوية بين الشقيقتين.

كما لفت إلى أن هناك تقدم ملموس بين البلدين خاصة في مسألة عودة الحركة بين ليبيا وتونس.

وأضاف السفير التونسي: “نكرر تأكيدنا أن الليبيين مرحب بهم بل لديهم ميزة خاصة في بلدهم تونس ولن يُتخذ ضد الليبيين قرار من قبل الحكومة التونسية”.