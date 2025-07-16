السفير الجزائري يُسلّم رسالة من الرئيس تبون إلى رئيس المجلس الرئاسي

استقبل الطاهر حسين سليمان، مدير إدارة المراسم العامة بديوان وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة ليبيا، إبراهيم ركايبي.

وخلال اللقاء، سلّم السفير الجزائري دعوة رسمية موجّهة من رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

وتعكس هذه الدعوة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين ليبيا والجزائر، وحرص القيادة في البلدين على مواصلة التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات.