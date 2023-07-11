السفير الروسي: القضية الأوكرانية لا تشكل عقبة أمام علاقتنا مع ليبيا

قال السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين إنّه لا يزال من الصعب تقييم مدى سرعة العثور على مبنى مناسب لمقر السفارة الروسية.

وأوضح أغانين في مقابلة مع وكالة «تاس» أنّ القضية الأوكرانية لا تشكل عقبة أمام تنمية علاقات بلاده الكاملة مع ليبيا بما في ذلك في مجال التعاون العسكري الفني.

وتابع أغانين أنّ تكثيف العلاقات مع ليبيا سيبدأ بالتعليم والطب والتجارة وتوريد المحاصيل الزراعية والزيوت، وأنّه يمكن لروسيا أن تساعد السلطات الليبية في ملف الهجرة وتهريب المخدرات والنفط من خلال وزارة الداخلية ومكتب النائب العام.

وأضاف أغانين أنّ أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة أبدوا استعدادهم لحضور القمة الروسية الإفريقية المقبلة في «سان بطرسبرج».