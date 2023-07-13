السفير الروسي: القضية في ليبيا اليوم المهاجرين وليس تدفق السلاح

حذر السفير الروسي لدى ليبيا، آيدار أغانين، من خطر انتشار الأسلحة التي توردها الدول الغربية لأوكرانيا في إفريقيا.

وقال أغانين في تصريح لوكالة «تاس» إنّ موضوع انتشار الأسلحة من أوكرانيا أصبح اليوم آنيا بالفعل، وهي تظهر في عدد من المناطق حول العالم.

وأضاف أغانين أنّ أي بلد لا تسيطر فيه الدولة على الأوضاع الداخلية، يمكن أن يكون ممرا للنقل، معربا عن اعتقاده أنّ الأسلحة كانت تتدفق خلال فترة الفوضى في ليبيا.

وأشار أغانين إلى أنّ الأجهزة الأمنية الليبية عززت قدراتها في الفترة الأخيرة، وأظهرت «عزما ملموسا على وضع حد للأنشطة الإجرامية عبر الحدود».

وتابع أغانين أنّ القضية الكبرى اليوم ليست الأسلحة، بل المهاجرين وتهريب المخدرات والمحروقات، مشيرا إلى أنّ بوسع روسيا أن تساعد السلطات الليبية على تطوير قدراتها على التصدي لتلك المخاطر.