السفير الروسي: سفارتنا عادت للعمل بشكل كامل من العاصمة طرابلس

قال السفير الروسي الجديد في ليبيا أيدار أغانين إنّ سفارتهم عادت إلى العاصمة الليبية بطاقم كامل وبعض الموظفين في طريقهم إلى طرابلس.

وأوضحرأغانين في حوار تليفزيوني مع قناة روسيا اليوم، أنّهم يشتغلون في طرابلس من شهر سبتمبر الماضي وخلال فترة قصيرة سيكتمل الطاقم 100%.

ونفى أغانين ما أثير من حملة حول شخصه وعلاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخطورة تعيينه، قائلا إنّ كل الادعاءات التي تقول إنني جئت لحشد القبائل وتهديد خطوط نقل الطاقة هي ادعاءات ليس لها أساس وهو موضوع مضحك.

وأشار أغانين إلى أنّ الخلافات الواضحة للقوى المختلفة التي انبثقت عن الثورة هي شيء طبيبعي، وأنّ الحياة السياسية هي في أصلها صراع بين القوى، لكن يجب أن يكون سلميا.

وأضاف أغانين أنّ هذه القوى الليبية تبحث عن الحلول خلال الاتفاقات واللجان المكلّفة من البرلمان والأعلى للدولة، وأنّ على الجميع أن ينظروا إليها كإشارة إلى أنها تبحث عن حلول وعلينا دعم هذه الجهود لعودة الاستقرار والوحدة إلى البلد، حسب قوله.

وذكر أغانين أنّ هناك العديد من الأطراف الليبية تتحدث عن إجراء الانتخابات خلال الأشهر القادمة، قائلا إنهم يأملون ذلك ولكن إجراءها هذا العام صعب.

وشدد أغانين على ضرورة أن تتحرك كل القوى باتجاه الانتخابات لأنها الحل الوحيد لعودة الاستقرار، وأن الشعب يجب أن ينتخب ممثليه الذين سيتمتعون بشرعية كاملة، وفق قوله.