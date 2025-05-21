السفير الروسي والمبعوثة الأممية يناقشان تطورات طرابلس وتوصيات اللجنة الاستشارية

بحث السفير الروسي لدى ليبيا، أيدار أغانين، مع الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة هانا تيتيه، آخر المستجدات في ليبيا، مع التركيز على الأحداث الأمنية الأخيرة في العاصمة طرابلس.

وأوضحت السفارة الروسية في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن اللقاء الذي جرى يوم أمس الثلاثاء، تناول أيضًا نتائج عمل اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية، والتي قدمت تقريرًا يتضمن مقترحات لحل القضايا الخلافية التي تعيق إجراء الانتخابات في ليبيا.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب الاشتباكات العنيفة التي شهدتها طرابلس في 12 مايو الجاري، إثر مقتل قائد “جهاز دعم الاستقرار” عبدالغني الككلي المعروف بـ”غنيوة”، والتي أدت إلى مواجهات بين عناصر الجهاز و”اللواء 444 قتال”، ثم تجددت لاحقًا بين “اللواء 444″ و”جهاز الردع” عقب قرار حل الجهاز من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

وفي أعقاب تلك الاشتباكات، أعلنت وزارة الدفاع والمجلس الرئاسي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مما أعاد هدوءًا نسبيًا للعاصمة.

وفي سياق متصل، نشرت بعثة الأمم المتحدة تقرير اللجنة الاستشارية الذي يتضمن أربعة خيارات لحل الأزمة السياسية في ليبيا، منها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، أو إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً ثم اعتماد دستور دائم، أو اعتماد دستور دائم قبل أي انتخابات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة حوار سياسي لصياغة القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور.