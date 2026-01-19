السفير السنغافوري الجديد يبدأ مهامه في ليبيا

التقى وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، سفير جمهورية سنغافورة الجديد المعتمد لدى دولة ليبيا، دومينيك جوه، بحضور مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا، الحسن محمد رابحة.

هنأ الطاهر الباعور السفير دومينيك جوه بمناسبة استلام مهام عمله، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية.

وخلال اللقاء، جرى بحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في عدة مجالات، لا سيما الاقتصادية والتعليمية والثقافية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور والعمل على تعزيز أواصر العلاقات الدبلوماسية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

ومن جانبه، أعرب السفير دومينيك جوه عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وتسهيل الإجراءات، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات مع دولة ليبيا خلال المرحلة المقبلة.