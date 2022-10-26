السفير الفرنسي الجديد يُسلم أوراق اعتماده

سلم سفير فرنسا الجديد مصطفى مهراج، اليوم الأربعاء، عقب وصوله العاصمة طرابلس، أوراق اعتماده سفيراً لبلاده في ليبيا.

والتقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، السفير الفرنسي الجديد لدى ليبيا مصطفى مهراج؛ لبحث مشاورات ومستجدات العملية السياسية في ليبيا إضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء، على دور فرنسا الفعال في متابعة مخرجات مؤتمر باريس حول ليبيا، وتقديم مساعدتها لليبيا للوصول إلى أهداف هذا المؤتمر.

من جانبه أوضح السفير الفرنسي عن قرب افتتاح سفارة فرنسا لدى ليبيا للعمل من طرابلس؛ وذلك من أجل تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين وإتمام بعض الإجراءات العالقة لدى بعضهم.

هذا وأكد الجانبان على ضرورة الدور الإيجابي الذي تلعبه فرنسا في استقرار ليبيا، تمهيداً للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس إطار دستوري توافقي.