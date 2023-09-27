السفير الفرنسي في النيجر يغادر البلاد بعد مطالبة الجيش له بالرحيل

غادر السفير الفرنسي لدى النيجر “سيلفان إيتيه” البلاد صباح اليوم الأربعاء، بعد أن طالبه الجيش الحاكم بالرحيل منذ أسابيع عدة.

ووفقا لما أوردته “سكاي نيوز عربية” قال مصدر دبلوماسي في السفارة الفرنسية: أن السفير و6 من معاونيه غادروا نيامي قرابة الساعة الرابعة صباحاُ بالتوقيت المحلي، وأكّد مصدر في وزارة الداخلية في النيجر ذلك، مشيراً إلى أن الطائرة التي تقلهم اتجهت إلى تشاد.

وكان المجلس العسكري الذي تولّى السلطة في يوليو الماضي قد أمر السفير الفرنسي بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة في نهاية أغسطس، رداً على ما قال أنها تحركات من فرنسا تتعارض مع مصالح النيجر.

ورفضت فرنسا الاعتراف بالنظام الجديد في النيجر، واتّهم الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” المجلس العسكري باحتجاز السفير رهينة.

وألغى الجيش الذي تولّى السلطة في نيامي اتفاقات التعاون العسكري، وكذلك الحصانة الدبلوماسية للسفير، كما طالب السفير بالرحيل منذ شهر تقريباً.