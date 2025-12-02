السفير الفرنسي يُثمن جهود «وزارة الداخلية» في ملف المهاجرين

أكد السفير الفرنسي لدى ليبيا تييري فالا دعم بلاده لجهود وزارة الداخلية الليبية ووزيرها المكلف في معالجة ملف الهجرة غير الشرعية.

وأوضح فالا خلال المؤتمر الصحفي حول البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تمثل قضية دولية تبدأ من دول المنشأ وتمتد إلى ليبيا ثم إلى دول الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن المشكلة تشمل معظم دول الاتحاد الإفريقي قبل وصول المهاجرين إلى القارة الأوروبية.

وأشار السفير الفرنسي إلى أن جهود فرنسا تأتي لتكمل الإجراءات التي تنفذها وزارة الداخلية الليبية، مؤكّدًا أهمية العمل على خطين متوازيين والتعاون المستمر بين ليبيا وفرنسا لضمان معالجة هذه الظاهرة بما يحافظ على الأمن الإقليمي ويقلّل المخاطر الإنسانية.

وتعتبر ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين المتجهين إلى أوروبا، نتيجة موقعها الجغرافي على البحر المتوسط واضطراب الأوضاع الأمنية في بعض المناطق.

وتسعى الحكومة الليبية بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين إلى تنظيم عمليات ترحيل المهاجرين وفق معايير إنسانية وقانونية، بهدف حماية حقوقهم وتقليل المخاطر المرتبطة بالهجرة غير المنظمة، إضافة إلى تعزيز الأمن في الحدود البرية والبحرية.