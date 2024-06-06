السفير الفرنسي يدعو رئيس مجلس النواب إلى زيارة باريس

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء الذي عقده بمكتب رئيس مجلس النواب في مدينة القبة، عددا من الملفات الهامة، وفي مقدمتها العملية السياسية وآخر المستجدات بكافة الأصعدة.

وحسب بيان المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، سلم السفير الفرنسي، دعوة رسمية ل”عقيلة صالح” لزيارة العاصمة الفرنسية باريس للقاء المسؤولين الفرنسيين وبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة مستجدات الأوضاع السياسية وسبل حلحلة الأزمة الليبية.