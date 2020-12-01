السفير الفلسطيني: فلسطين تبحث مع روسيا إمكانية استخدام لقاحها «سبوتنيك V»

السفير الفلسطيني لدى موسكو، عبد الحفيظ نوفل، أعلن أمس الاثنين، أن بلاده تبحث مع روسيا إمكانية استخدام لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وخلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، أشار الدبلوماسي إلى أن هناك آليات للتعاون، بما في ذلك طرق وسبل الحصول على اللقاح الروسي.

وأضاف نوفل أنه يخوض مفاوضات حول هذا الموضوع مع الجانب الروسي على مدار وقت طويل، وذلك من أجل إيجاد آلية تقتضي إلى تفعيل برنامج دعم البلدان الأقل تطورا عبر منحها اللقاح في المرحلة الأولى، وشراء اللقاح من قبل هذه الدول في المرحلة الـ2، وأخيرا انتقال هذه البلدان إلى إنتاج اللقاح على أراضيها.

وذكر نوفل أن الطرفين يدرسان كمية جرعات اللقاح التي تستطيع روسيا تقديمها لفلسطين وسعرها. وأضاف أن الجانبين الفلسطيني والروسي بحثا هذه الموضوع مع السفير الأردني أيضا، علما أن هناك إمكانية تنظيم إنتاج مشترك للقاح بين فلسطين والأردن في المرحلة الثالثة.