السفير الفلسطيني يُعبر عن فخره واعتزازه بموقف المنتخب الليبي للمبارزة

عبّر القائم بأعمال السفارة الفلسطينية لدى ليبيا محمد رحال عن بالغ شكره وتقديره لموقف المنتخب الليبي للمبارزة، مؤكدا أن هذا يدل على أن فلسطين لازالت هى القضية الأولى لدى العرب والمسلمين، وأن ماقام به أعضاء المنتخب الليبى هو فخر واعتزاز لكل فلسطين.

جاء ذلك خلال استقبال كادر السفارة الفلسطينة ومجلس الجالية الفلسطينية و رئيس الاتحاد العام للمبارزة، للمنتخب الليبي بعد رفض المنتخب اللعب أمام منتخب الكيان الصهيوني المـحـتل في كأس العالم للمبارزة.

وقال رحّال إن فلسطين تبقى حاضرة في قلوب وعيون ليبيا حكومة وشعبا، وإنه ليس بغريب على شعب ليبيا ودولته دعمها لفلسطين والحق الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

من جهته أكد الفريق الليبي ورئيس الاتحاد أن فلسطين هي قضيتنا الأولى ولن نتخلى عن دعمنا للشعب الفلسطينى حتى نيل حريته وتحرير بلاده.

وقال الفريق الليبي إنه بالرغم من العقوبات التى ستنتج عن انسحابهم من مواجهة منتخب المـحتل كتخفيض تصنيفهم الدورى أو الحرمان من اللعب في المباريات الدولية لمدة عامين فإذن ذلك لن يثنيهم عن دعم فلسطين وشعبها.