السفير القطري الجديد يُسلم أوراق اعتماده

قدم السفير القطري الجديد خالد الدوسري، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لبلاده لدى ليبيا، لوزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، لدى استقبالها له بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، اليوم الاثنين.

أشاد السفير القطري في مستهل اللقاء، بالجهود التى تبذلها وزيرة الخارجية في المحافل الإقليمية والدولية لتحقيق استقرار ليبيا ووحدة أراضيها، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأعرب الدوسري عن دعم بلاده لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وصولا للاستحقاق الانتخابي، كما عبر عن سعي بلاده لتعزيز أواصر التعاون المثمر مع ليبيا وفي المجالات كافة وبما يحقق أهداف الشعبين الشقيقين.

من جهتها رحبت الوزيرة بالسفير القطري، متمنية له التوفيق، ومؤكدة استعداد الوزارة لمساعدته في أداء مهامه.