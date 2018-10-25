السفير الكوري الجنوبي في زيارة جديدة للخارجية الليبية

التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي بمكتبه بمقر ديوان وزارة الخارجية سفير جمهوية كوريا المعتمد لدى ليبيا تشوي سونغ والوفد المرافق له.

حيث تأتي هذه الزيارة في إطار توطيد ودعم وتطوير العلاقات بين حكومة الوفاق الوطني وجمهورية كوريا.

كما تم خلال الإجتماع مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

هذا واختطفت مجموعة مسلحة مجهولة في وقت سابق من 2018 ثلاثة فلبيين وكورياً واحداً يعملون فنيين في محطة لتصفية المياه جنوب شرقي ليبيا ومنذ ذلك الحين يقوم السفير الكوري بزيارات متكررة لشخصيات وهيئات ذات ثقل في الدولة الليبية للكشف عن مصير المواطن الكوري.