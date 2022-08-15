السفير الليبي في اليمن يُقدم أوراق اعتماده

قدم السفير إدريس أبوبكر، أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الرئيس رشاد العليمي بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن.

ونقل السفير تحيات الشعب الليبي ورئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وتمنياتهم للشعب اليمني بالاستقرار والسلام، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.

من جانبه رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالسفير، معرباً عن تقديره للعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وحضر تسليم أوراق الاعتماد واللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية يحيى الشعيبي ومستشار وزير الخارجية السفير جمال عوض ورئيس المراسم والتشريفات الرئاسية محمد حاج محفوظ.