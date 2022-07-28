السفير الليبي في ماليزيا يُقدم أوراق اعتماده

قدم السفير محمد الصادق عطية سفير دولة ليبيا لدى مملكة ماليزيا، أوراق اعتماده إلى ملك ماليزيا السلطان عبد الله رعاية الدين مصطفى بالله شاه.

ونقل السفير خلال مراسم اعتماده، تحيات رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي إلى ملك ماليزيا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية.

وأكد السفير على عمق العلاقة الليبية الماليزية معرباً عن التطلع إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، وكذلك بحث سُبل فتح مجالات جديدة من التعاون انطلاقا من العلاقة التاريخية الراسخة بين البلدين، معرباً عن حرصه الكامل على بذل مجهوداته لتعزيز أواصر علاقات التعاون المشترك ذات الأولوية بين البلدين منوهاً بأنه على ثقة تامة بأن يجد التعاون المثمر من قبل المسؤولين بالحكومة الماليزية.

من جانبه أكد السلطان عبد الله رعاية الدين مصطفى شاه على عمق العلاقة التاريخية للعلاقات الدبلوماسية التي تجمع البلدين، مبديًا استعداد بلده لدعم كل الجهود الدولية الرامية إلى استقرار الاوضاع في ليبيا ومتمنياً عموم الأمن والاستقرار.