السفير المالطي يصل طرابلس لمباشرة مهامه عمله بالسفارة

وصل السفير المالطي لدى ليبيا تشارلز صليا، اليوم الاثنين إلى طرابلس، لمباشرة مهامه في السفارة المالطية، بحسب ما أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمد القبلاوي.

ووصف القبلاوي في تغريدة على تويتر، وصول السفير المالطي ومباشرة مهامه من طرابلس بأنه يعد خطوة مهمة في اتجاه ترسيخ التعاون الليبي المالطي والعمل على رفع المعاناة عن المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات التأشيرة.

وكان وزيرا لخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، قد أكد قبل أيام لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قرب افتتاح قنصلية مالطية في طرابلس، وبدء الأعمال الخاصة بافتتاح السفارة في ليبيا.