السفير المصري يزور مصراتة ويبحث العلاقات الثنائية والتسوية السياسية

قام السفير المصري لدى ليبيا محمد ثروت سليم، بزيارة إلى مدينة زيارة بعد وصوله إلى ليبيا قبل أيام.

وأفاد السفير في تصريحات له، بأن بحث مع المسؤولين في المدينة، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي.

هذا وقال وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، أمس الأحد، إنه استقبل رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في ليبيا السفير محمد ثروت، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الإيجابية بين طرابلس والقاهرة، ومناقشة التسوية السياسية الراهنة في ليبيا.

وأضاف باشاغا في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “تشرفت باستقبال أخي معالي السفير الذي يباشر مهامه في العاصمة طرابلس، مما يعزز الدور الإيجابي لجمهورية مصر العربية في التسوية السياسية الحالية وللدفع بمزيد من التعاون بين البلدين الشقيقين”.

ووصل السفير المصري إلى العاصمة طرابلس بداية الشهر الجاري، لاستئناف عمل السفارة المصرية في ليبيا، وذلك بعد أيام من زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى ليبيا.

تشرفت باستقبال أخي معالي السفير محمد ثروت، رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية الذي يباشر مهامه في العاصمة #طرابلس. مما يعزز الدور الإيجابي لجمهورية #مصر العربية في التسوية السياسية الحالية وللدفع بمزيد من التعاون بين البلدين الشقيقين. pic.twitter.com/CwXPQtAz11 — فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) May 16, 2021