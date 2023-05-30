السفير المصر بروما: نعتمد على أوروبا وإيطاليا لإنهاء المراحل الانتقالية بليبيا

قال السفير المصري لدى روما بسام راضي إنّ الانتخابات في ليبيا تمثل الأساس الجوهري الذي يمكن من خلاله إعادة إحلال السلام والاستقرار والتنمية.

وفقا لوكالة نوفا الإيطالية ذكر راضي أنّه قبل التمكن من إنشاء شبكة تعاون بين إيطاليا ومصر وليبيا لتصدير الغاز إلى أوروبا، يجب أن نعمل على ضمان الاستقرار في ليبيا.

وتابع راضي أنّ هناك تدخل أجنبي في البلاد، وأنّه كان من المفترض إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021 ، لكن لم يتم الاحتفال بها حتى الآن.

وأضاف راضي أنّ الانتخابات تمثل تفعيلاً لإرادة الشعب الليبي، والأساس الجوهري الذي يمكن أن يُبنى عليه السلام والاستقرار ، والذي يمكن أن يستأنف بلد ما تنميته، وتقوم عليه أركان الدولة.

واختتم حديثه بالقول: «نعتمد كثيرًا على أصدقائنا الأوروبيين وقبل كل شيء على صديقتنا إيطاليا، لوضع حد لمرحلة انتقالية استمرت لفترة طويلة جدًا في ليبيا».