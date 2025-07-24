ليبيا تستقبل سفراء جدد.. دفعة جديدة نحو تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، طاهر حسين، صباح اليوم، كلاً من ودادي ولد سيدي هيبه، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وريتشارد كالديتشاك، سفير جمهورية التشيك، حيث تسلّم منهما نسخًا من أوراق اعتمادهما سفيرين فوق العادة ومفوضين لدى دولة ليبيا.

ورحب طاهر حسين بالسفيرين، متمنيًا لهما التوفيق في أداء مهامهما الدبلوماسية، ومؤكدًا دعم وزارة الخارجية الكامل وجهودها المستمرة لتعزيز أواصر التعاون مع البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب السفير الموريتاني ودادي ولد سيدي هيبه عن اعتزازه بتمثيل بلاده لدى ليبيا، مؤكدًا حرصه على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

كما عبّر السفير التشيكي ريتشارد كالديتشاك عن تطلعه إلى العمل على دفع علاقات الصداقة والتعاون بين ليبيا وجمهورية التشيك نحو مزيد من التقدم والنماء.