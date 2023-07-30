السفير الهولندي الجديد يُقدم أوراق اعتماده

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، اليوم الأحد، بمكتبها في طرابلس، السفير الهولندي الجديد لدى ليبيا جوست كلارينبيك.

واستلمت الوزيرة نسخة من أوراق اعتماد السفير الجديد؛ مبدية ترحيبها بكلارينبيك خلال مراسم تسلم النسخة متمنية له التوفيق في أداء مهامه، وعبرت عن تطلع دولة ليبيا لمواصلة استمرار العمل المشترك على تطوير العلاقات الثنائية مع مملكة هولندا في المرحلة القادمة، بمختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

من جانبه عبر السفير الهولند عن شكره على حفاوة الاستقبال التي حظي بها، مؤكداً على بذل كافة جهوده لتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين ودعم الجهود التي تسعى لإحلال الاستقرار والسلام في ليبيا، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.