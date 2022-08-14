السفير الهولندي يُؤكد دعم بلاده لإجراء الانتخابات في ليبيا

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، مع سفير دولة هولندا لدى ليبيا دولف هوخيوونيخ والوفد المرافق له، أوجه الدعم الفني والاستشاري المقدم عبر مشروع (بيبول)، الذي يشرف على تنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

جاء ذلك خلال استقباله للسفير، اليوم الأحد، بديوان مجلس المفوضية في طرابلس، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لمفوضية الانتخابات على فيسبوك.

واستعرض اللقاء خطط الدعم المستقبلي للمفوضية، والتحديات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية، ومستوى جهوزيتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

من جهته جدد السفير الهولدني دعم حكومة بلاده لجهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، مشيداً في الوقت ذاته بمستوى جاهزية المفوضية، ومثمناً الجهود التي اضطلعت بها في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها، وحرصها على إجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية، حسب قوله.