في القاهرة.. لقاء ليبي أوروبي يرسم ملامح تعاون إقليمي متقدم

استقبل السفير عبدالمطلب ثابت، المكلف بتسيير أعمال السفارة الليبية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية، سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجيلينا أيخهورست، وذلك ظهر اليوم الثلاثاء بمقر المندوبية الليبية في القاهرة.

وجاء اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الليبية الأوروبية، حيث أعربت السفيرة أيخهورست عن سعادتها بهذا الاجتماع، مؤكدة تطلع الاتحاد الأوروبي إلى توسيع مجالات التعاون مع ليبيا، ومشيرة إلى أهمية الدور الليبي المحوري في منطقة البحر المتوسط، خاصة في ملفات التعاون الإقليمي.

من جانبه، رحب السفير ثابت بالزيارة، مؤكدًا حرص حكومة الوحدة الوطنية الليبية على تطوير علاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة وتعزيز فرص الاستقرار والتنمية في المنطقة.