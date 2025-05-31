عقب العاصفة الجوية.. السفير «عبدالمطلب» يطمئن على الجالية الليبية في الإسكندرية

تابع سفير دولة ليبيا لدى جمهورية مصر العربية، عبدالمطلب ثابت، أوضاع الجالية الليبية في مدينة الإسكندرية، عقب العاصفة الجوية المفاجئة التي ضربت المدينة ليل الجمعة، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين السفارة الليبية في القاهرة والقنصلية العامة في الإسكندرية.

وجاءت المتابعة عبر تواصل مباشر مع القنصل العام المكلف بالإسكندرية، الأستاذة ياسمين المسماري، التي أكدت أن الجالية الليبية بخير، ولم تُسجل أي إصابات أو أضرار جراء العاصفة.

وأكد السفير ثابت حرص البعثة الدبلوماسية الليبية على متابعة شؤون المواطنين الليبيين في مختلف المدن المصرية، والعمل على توفير الدعم والمساندة اللازمين بالتنسيق مع القنصلية العامة، بما يضمن سلامتهم وراحتهم.

وختمت السفارة بيانها بالدعاء أن يحفظ الله أبناء الشعب الليبي في كل مكان، وأن يديم الأمن والسلام على جمهورية مصر العربية وشعبها.

وشهدت مدينة الإسكندرية المصرية ليلة السبت 31 مايو 2025 عاصفة جوية عنيفة ترافقت مع أمطار غزيرة، رياح عاتية، وتساقط غير معتاد للثلوج، في ظاهرة مناخية نادرة الحدوث في هذا التوقيت من العام، وقد وصفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية هذه الحالة بأنها “غير تقليدية”، محذرة من استمرار اضطرابات الطقس خلال الساعات المقبلة.

وأدت العاصفة إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة وتسببت في إرباك حركة المرور داخل المدينة، لاسيما في مناطق سيدي جابر، سموحة، ومحرم بك، حيث وردت بلاغات عن تهشم زجاج سيارات وتطاير ألواح إعلانية بفعل الرياح القوية، كما تداول سكان المدينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع توثق حجم الأضرار الناجمة عن العاصفة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى تكاثف السحب المنخفضة والمتوسطة فوق أجزاء واسعة من الساحل الشمالي، ما ينذر بمزيد من الهطولات الرعدية التي قد تتفاوت في شدتها خلال النهار، ولفتت إلى احتمال امتداد تأثيرات هذه الحالة الجوية إلى مناطق الوجه البحري والسواحل الغربية، مع تحذيرات من اضطرابات محتملة في حركة الملاحة على البحر المتوسط.

https://twitter.com/mhmd82217/status/1928659473112993954

https://twitter.com/AboAnas100000/status/1928634212627701772