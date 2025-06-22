السفير «عبدالمطلب» يتابع سير امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية للطلبة الليبيين في مصر

في إطار حرص الدولة الليبية على متابعة شؤون أبنائها الدارسين بالخارج، قام السفير عبدالمطلب ثابت، المكلف بتسيير أعمال السفارة الليبية لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بجولة تفقدية للاطلاع على سير امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية للطلبة الليبيين المقيمين في مصر.

وتهدف هذه الزيارة إلى تقديم الدعم المعنوي للطلبة خلال هذه المرحلة الدراسية المهمة، إضافة إلى الاطلاع على الأجواء العامة للامتحانات ومدى التزام اللجان بالإجراءات التنظيمية المتبعة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وانضباط.

ورافق السفير في جولته أحمد أكريم، مساعد الملحق الثقافي ورئيس لجنة الامتحانات في مصر، حيث تمت معاينة مقرات الامتحانات والتأكد من جاهزيتها الكاملة، إلى جانب رصد أية تحديات قد تواجه الطلبة والعمل على معالجتها فورًا.

الجدير بالذكر أن عدد الطلبة الليبيين المتقدمين لامتحانات الشهادتين هذا العام بلغ 624 طالبًا وطالبة، موزعين على العاصمة القاهرة ومدينة الإسكندرية، وسط أجواء يسودها الانضباط والالتزام، وحرص كبير على توفير بيئة امتحانية مناسبة.