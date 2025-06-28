تأكيداً للعلاقات الدبلوماسية.. ليبيا تشارك رسمياً في احتفالات استقلال جيبوتي

شارك السفير عبدالمطلب ثابت، المكلف بتسيير أعمال السفارة الليبية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، في حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامته سفارة جمهورية جيبوتي في القاهرة، بمناسبة الذكرى الـ48 لاستقلال البلاد، وذلك تلبية لدعوة رسمية من السفير الجيبوتي أحمد علي برى.

ولدى وصوله، كان في استقباله السفير الجيبوتي، حيث جرى تبادل التحايا والتأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط ليبيا وجيبوتي، وحرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وحضر الاحتفالية عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى القاهرة، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب شخصيات دبلوماسية ورسمية، في مناسبة عكست روح التضامن العربي وأهمية العلاقات الثنائية بين الدول المشاركة.