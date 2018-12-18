السلاك يدعو المتسببين في إغلاق الحقول النفطية إلى تغليب صوت العقل

عقد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، مؤتمرًا صحفيًا الثلاثاء، تناول فيه الأوضاع في المنطقة الجنوبية، وما نتج من خطوات تصعيدية أدت إلى غلق الحقول النفطية في المنطقة.

وقال السلاك إن رئيس المجلس الرئاسي يتفهم معاناة المنطقة الجنوبية، وما تعانيه من مختنقات، مؤكدًا العمل على حلها في أقرب الآجال، بما يحقق العيش الكريم للمواطنين في المنطقة، وفق قوله.

هذا ودعا السلاك، المتسببين في إغلاق الحقول النفطية بالجنوب، إلى تغليب صوت العقل، مذكرًا بما حصل للوطن عامة جراء إغلاق الموانئ النفطية في وقت سابق، وما أعقب ذلك من أزمات اقتصادية، مطالبا أهل العقل والحكمة بالمنطقة الجنوبية، بالتدخل لإنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، حسب تعبيره.

وحول موعد استئناف عمل حقل الشرارة النفطي، أكد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي أن هنالك مساع تبذل حاليًا لإنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.