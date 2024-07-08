«السلامة الوطنية» تحذر من مخاطر انقطاع الكهرباء

حذر مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام بهيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية توفيق الشامخ، المواطنين من “مخاطر انقطاع التيار الكهربائي.

ولفت الشامخ، إلى أن “عودة التيار الكهربائي بضغط عالي بعد انقطاعه تشكل خطرا على الأجهزة الكهربائية، ويمكن أن يتسبب في نشوب حريق بالمنزل”.

وأوضح “أن من أسباب الحرائق أيضا ترك البنزين بجانب المولد الكهربائي، واتصال الأجهزة الكهربائية بالتيار الكهربائي”.

ودعا الشامخ، “المواطنين إلى اتباع خطوات هامة للوقاية من مخاطر انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل، وتشمل الخطوات عددا من الإجراءات الاحترازية، منها فصل الكهرباء عن المنزل بالكامل فور انقطاعه”.

وأكد “ضرورة فصل الأجهزة والآلات الكهربائية عن مصادر الطاقة، وعدم ترك أي أجهزة كهربائية متصلة بالتيار الكهربائي”.