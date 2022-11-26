السلامة الوطنية ترفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى

أعلنت هيئة السلامة الوطنية، اليوم السبت، رفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى تحسبا لأي طارئ نتيجة التقلبات الجوية التي قد تتأثر بها مناطق الساحل الليبي هذه الأيام.

وطالبت الهيئة في بيان عاجل وجهته إلى مدراء الفروع والإدارات التابعة لها ورؤساء مكاتب الإنقاذ البحري، باتخاد كافة التدابير التي من شأنها الحد من الأضرار الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة ومعالجة أثارها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الهيئة أن أسباب إعلان حالة الطوارئ تأتي بعد التحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للإرصاد الجوي بشأن تأثر مناطق الساحل الليبي بتقلبات جوية وغزارة في الامطار التي قد تفوق (50) ملم بداية من اليوم السبت وحتى الاثنين القادم.

وحذرت الهيئة من أن غزارة الأمطار قد تسبب في تجمعات للمياه في المناطق المنخفضة وانجرافات وجريان للأودية مما يؤدي إلى قطع الطرقات.

كما طالبت هيئة السلامة الوطنية من كافة المواطنين وخاصة سائقي المركبات الآلية، بتوخي الحيطة والحذر، والعمل بإجراءات السلامة العامة، خلال هذه الأيام لسوء الأحوال الجوية المتوقعة.