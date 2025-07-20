«السلامة الوطنية» تسلّم شاحنات إطفاء لبلديتي غات والعوينات

في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الدعم المخصصة لمناطق الجنوب، سلمت هيئة السلامة الوطنية صباح اليوم الأحد شاحنات إطفاء إلى قسمي السلامة الوطنية في مدينتي غات والعوينات، وذلك لتعزيز جاهزية فرق الإطفاء ورفع كفاءة الاستجابة السريعة لمجابهة الحوادث والطوارئ.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة المتواصلة لتطوير قدرات الفرق الميدانية، ورفع مستوى الاستعداد من خلال تزويد البلديات بالمعدات الحديثة والآليات المتخصصة، بما يعزز قدرة الاستجابة ويُسهم في حماية الأرواح والممتلكات.

وأعربت الهيئة عن تقديرها للدعم الذي قدمه الأعيان والمجلس الأعلى للطوارق في سبيل تسهيل وتنسيق الجهود لدعم بلديات الجنوب، كما نوهت بالدور الفني البارز الذي قامت به إدارة الشؤون الفنية والورشة المركزية في تجهيز الشاحنات وضمان جاهزيتها الفنية قبل تسليمها.

وأكدت الهيئة التزامها التام بمواصلة دعم وتمكين فرق الإطفاء في مختلف مناطق ليبيا، بما يسهم في ترسيخ معايير الأمان والسلامة العامة لجميع المواطنين.