السلامة الوطنية تعلن السيطرة كليا على حريق الكريمية والكهرباء تطلب فتح تحقيق

أعلنت هيئة السلامة الوطنية، السيطرة التامة على الحريق الذي شب بمخازن الشركة العامة للكهرباء بمنطقة الكريمية منذ ساعات الصباح الأولى.

وعقب السيطرة على الحريق أعلن المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب لمنصة حكومتنا، أن الشركة خاطبت النائب العام بشكل رسمي، لفتح تحقيق في واقعة الحريق.

وبينت الشركة أن المواد التي اشتعلت بها النيران في ساحة شركة الأعمال الكهربائية بالكريمية، هي مواد متعاقد عليها لصالح الشركة العامة للكهرباء وتخص مشاريع كهربائية.

وقال المتحدث، أنه ⁠حسب المعلومات الأولية تمت محاصرة الحريق وفرق الأمن والسلامة التابعة لشركة الكهرباء كانت من أوائل الفرق المتواجدة بموقع الحريق وما زالت متواجدة إلى جانب رجال الدفاع المدني لإخماد الحريق.

وأكد المتحدث باسم الشركة، أنه لم يتم تسجيل سقوط ضحايا جراء الحريق باستثناء بعض الإصابات في صفوف رجال الإطفاء جراء الدخان الكثيف.