السلامة الوطنية.. تواصل البحث عن الناجين وانتشال الجثث شرق ليبيا

تواصل حتى اليوم الجمعة فرق السلامة الوطنية جهودها المكثفة للبحث عن الناجين وانتشال الجثث في المناطق المنكوبة شرق البلاد، بعد أن تسبب إعصار “دانيال” في أضرار جسيمة وخلّف العديد من الوفيات والمفقودين.

جاء ذلك وفقاً لما أوردته منصة “حكومتنا” حيث أن فرق هيئة السلامة الوطنية تعمل على مدار الساعة في مناطق الشرق المنكوبة، حيث تم العثور على العديد من الجثث، فيما لا يزال هناك العديد من الأشخاص المفقودين.

كما أن هذه الفرق تستخدم أحدث المعدات والتقنيات للبحث عن الناجين، وتتلقى دعمًا من دول عربية ودولية.

وتأتي هذه الجهود في إطار جهود الحكومة الليبية لمساعدة المتضررين من إعصار “دانيال”.