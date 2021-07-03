السلامة الوطنية تُعلن السيطرة على حريق غابة عين مارة بالجبل الأخضر

أعلنت هيئة السلامة الوطنية، السيطرة على الحريق الذي اندلع بغابة عين مارة في الجبل الأخضر، ولازالت عمليات التبريد مستمرة لموقع الحريق.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه بناء على تعليمات وزير الداخلية عميد خالد مازن، وتنفيذا لأوامر رئيس الهيئة المكلف عميد امحمد مختار، فقد تم تشكيل غرفة عمليات طوارئ لمتابعة عمليات الإطفاء والإنقاذ للحريق الذي تمت السيطرة عليه.

وكان وزير الداخلية عميد خالد مازن، قد أصدر تعليماته بتشكيل غرفة عمليات وطوارئ لمتابعة سير العمليات لإخماد الحريق الذي اندلع في غابة عيــــن مــــارة بالمنطقة الشرقية الواقعة بين مدينتي درنة والقبة.

وأكد وزير الداخلية في تعليماته على تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل حماية الأرواح والممتلكات حفاظاً على حياة المدنيين ومقدرات البلاد الطبيعية والتقليل من الخسائر وان إمكانيات وقدرات العاملين بهيئة السلامة الوطنية قادرة على إخماد الحريق والسيطرة عليه.

ووجه الوزير الشكر والتقدير للعاملين بهيئة السلامة الوطنية على جهودهم الوطنية لمتابعتهم سير العمليات لإخماد الحريق بالمنطقة الشرقية.

من جانبه أيضاً، تقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالشكر والتقدير لهيئة السلامة الوطنية والعاملين فيها لجهودهم في إخماد حريق غابة عين مارة بالمنطقة الشرقية.

كما تقدم الدبيبة في تغريدة على حسابه بتويتر، بالشكر لوزيري الزارعة والداخلية لاستجابتهم السريعة والعمل على إخماد حريق غابة عين مارة بالجبل الأخضر جراء درجات الحرارة المرتفعة.

كل الشكر والتقدير لأبطال هيئة السلامة الوطنية وسرعة استجابة السيد وزير الزراعة والداخلية لاخماد حريق غابة عين ماره بالجبل الاخضر جراء درجات الحرارة المرتفعة متمنيا من الله عز وجل السلامة للجميع وان يبرد علينا ويلطف بنا — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) July 2, 2021