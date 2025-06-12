«السلامة الوطنية» في الأصابعة.. تمركز دائم ونقاط مراقبة لحماية الأهالي

أكدت بلدية الأصابعة، في نشرتها اليومية، عدم تسجيل أي حالة حريق ليوم أمس الأربعاء، وذلك وفقًا لسجلات غرفة البلاغات التابعة لقسم السلامة الوطنية.

وبحسب البلدية، يواصل فريق القسم تمركزه عبر نقطتين رئيسيتين هما: قسم السلامة الوطنية– الأصابعة، نقطة جندوبة، وذلك في إطار رفع الجاهزية الميدانية، وتعزيز سرعة الاستجابة لأي طارئ قد يحدث.

وفي سياق متصل، قام عميد بلدية الأصابعة المهندس عماد المقطوف، برفقة عدد من مخاتير المحلات والمتضررين، بزيارة وزارة الحكم المحلي، حيث عقد اجتماعًا مع رئيس لجنة التعويضات ووكيل شؤون البلديات، لبحث قضايا المتضررين من الحرائق الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

وأكدت اللجنة الإعلامية للأزمة استمرار المتابعة اليومية للوضع العام، داعية المواطنين إلى التبليغ الفوري عن أي طارئ، سائلة الله السلامة للجميع.