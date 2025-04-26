السلام يلوح في الأفق.. تقدم كبير في المفاوضات الروسية الأوكرانية

تشهد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا تقدما ملحوظا في مسار التسوية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن قرب التوصل إلى اتفاق شامل بين الطرفين، وجاء هذا الإعلان بعد اجتماعات مكثفة بين مبعوثيه والمسؤولين الروس، في المقابل، “أكدت موسكو أنها تدرس مقترحات جدية بشفافية وحرص على السرية، مع تركيز كبير على الوصول إلى حل يُرضي جميع الأطراف“.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية في اتفاق التسوية بين أوكرانيا وروسيا.

وكتب ترامب عبر منصة “تروث سوشل”: “تم الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية في التسوية الأوكرانية”.

واعتبر أن “المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا” كانت جيدة، مشيرا إلى أن الاتفاق بين موسكو وكييف أصبح قريبا.

وأشار ترامب إلى أن الجانبين يجب أن يجتمعا على مستوى عال لإتمام الاتفاق.

ووصف الرئيس الأمريكي، الاجتماع الذي عقده مبعوثه الخاص ستيفن ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالـ”جيد”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الرئيس الأمريكي قوله إن: “ويتكوف أجرى اجتماعا جيدا”.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن “موسكو تدرس مقترحات جدية بشأن التسوية في أوكرانيا ولا تفصح عن تفاصيل المفاوضات قبل أن تكتمل، مشيرا إلى أن فلاديمير زيلينسكي هو من يتولى ذلك”.

وفي مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الأمريكية، قال لافروف: “إننا جادون ونتعامل مع مقترحات جادة، ونتقدم بمقترحات جادة. وهذا مسار لا ينبغي الحديث عنه علنا قبل أن يكتمل”.

وأضاف: “نحن أناس مهذبون بحق، وعلى عكس البعض، لا نناقش علنا ما يدور في المفاوضات. فمجرد نشرها يجعلها غير جدية، إذا كنتم بحاجة لمعرفة الرأي حول جوهر المفاوضات، فتوجهوا إلى زيلينسكي، فهو لا يمانع الحديث مع أي طرف عبر وسائل الإعلام، بل لا يتردد حتى في طرح مطالبه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل علني”.

وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يعني أنه لا ينبغي توقع التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب، أوضح وزير الخارجية الروسي: “لم أقل ذلك، المفاوضات مستمرة، وطالما أنها لم تنته بعد، فلن نكشف عن مضمونها”.