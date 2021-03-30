السلطات الأردنية تكشف تزوير تصاريح الحظر الشامل والجزئي

مسؤول حكومي أردني، كشف أمس الاثنين، وجود تلاعب وتزوير في إصدار شارات وتصاريح تنقّل تستخدم في أوقات الحظر الجزئي والحظر الشامل المفروض أيام الجمعة في البلاد.

وقررت الحكومة الأردنية، الأحد، تمديد حظر التجول الليلي والاستمرار بإجراءات منع إقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد وغلق الحدائق العامة والنوادي الليلية والمراكز الرياضية إلى منتصف شهر مايو المقبل بعد تسجيل أرقام قياسية لأعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال وزير الدّولة لشؤون الإعلام، والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، صخر دودين، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنّ وزارة الصحّة أبلغت مديريّة الأمن العام، الأسبوع الماضي، عن وجود عمليّات تزوير لباجات وتصاريح تنقّل مروّسة باسم إحدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة لتقديم خدمات الطّعام والتنظيف.

وأضاف أن “كوادر الأمن العام المختصّة على الفور بالتحرّي واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتورّطين بهذه العمليّة”.

وأشار إلى أنّ “الأمن العام وبعد إجراء التحرّيات اللازمة وتحديد الأشخاص المتورّطين قام بضبط خمسة أشخاص وتوديعهم لدى مدّعي عام عمّان، الذي قرّر توقيفهم لمدّة سبعة أيّام على ذمّة التحقيق، بتهمة استخدام أختام أو علامة لإدارة عامّة بغرض غير مشروع”.

وفي سياق متصل، يشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعا في أعداد الإصابات، وسجلت المملكة، الأحد، 82 وفاة و7183 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي للاصابات إلى أكثر من 589 الف حالة و6554 وفيات.

واتخذ الأردن، منذ مارس الماضي، جملة من الإجراءات للحد من تفشي الوباء في البلاد بفرض حظر تجول ليلي في عموم المملكة تتغير مواعيده بحسب الحالة الوبائية وأعداد الاصابات.

كما أغلقت الجامعات والمدارس قبل أن يعتمد التعليم عن بعد لمعظم المراحل التعليمية، فيما تحظر حفلات الزفاف ومجالس العزاء.

وألزم الأردن مواطنيه بوضع كمامات في الأسواق والأماكن العامة وفرض غرامات على المخالفين شددها مؤخرا.

وحظر التجول الليلي يبدأ من الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي لغاية السادسة السادسة صباحا كل يوم، مع استمرار البلاد العمل بقرار إغلاق المنشآت التي تقرّر إغلاقها سابقاً، حتى تاريخ 15 مايو المقبل.

وقال صخر، يوم الأحد، إن الحكومة ستتخذ الأسبوع الحالي “إجراءات تخفيفية وتحفيزية للاقتصاد” دون توفير المزيد من التفاصيل.