السلطات الأمريكية تبدأ اعتقال «المهاجرين غير الشرعيين» وعشرات الولايات تطعن بقرار لـ«ترامب»

أعلن مسؤول أمن الحدود في إدارة الرئيس دونالد ترامب، توماس هومان، إن “إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بدأت عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين على الأراضي الأمريكية تمهيدا لترحيلهم”.

وقال هومان لشبكة “CNN”: “إن إدارة الهجرة والجمارك باتت تطبق القانون اليوم”،وأضاف: “كما قلت، إننا نركز على التهديدات التي تواجه الأمن العام”.

وتابع: “سوف تكون هذه أولويتنا، لذا فإن ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك عادوا إلى العمل”.

يذكر أن “ترامب”، كان أعلن سابقا أنه “سيوقع في يوم تنصيبه، على حزمة من الأوامر التنفيذية لإغلاق الحدود الأمريكية أمام المهاجرين غير الشرعيين، ووعد بأن “يتم ترحيل وإبادة كل عضو في عصابة أجنبية، وكذلك كل مهاجر غير شرعي على الأراضي الأمريكية”.

22 ولاية أمريكية تطعن بقرار “ترامب” حول “حق الجنسية بالولادة“

قدم عدد من الولايات الأمريكية، “طعونا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن فرض قيود على منح الجنسية الأمريكية بالولادة، وقد وصل عددها إلى 22 ولاية حتى مساء أمس الثلاثاء”.

وأعلنت النيابة العامة في ولاية نيوجيرسي، أن :سلطات 18 ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة واشنطن، ستقدم طعونا بقرار “ترامب” أمام المحكمة في ولاية ماساتشوستس، وبعد ذلك قدمت 4 ولايات أخرى طعونا مماثلة أمام محكمة في العاصمة واشنطن، وهي ولايات واشنطن وأوريغون وأريزونا وإيلينوي”.

وحسب بيان صادر عن المدعي العام الأمريكي، فإن الطعون تنص على أن “الرئيس لا يمتلك صلاحيات الالتفاف على الدستور، ولا يوجد أي بند في الدستور يمنحه صلاحية تحديد من هم الذين يمكن أو لا يمكن منحهم الجنسية الأمريكية بالولادة”.

ووصفت سلطات الولايات المقدمة للطعون مرسوم “ترامب”، بأنه “غير دستوري”، واعتبرت أنه “سيحرم آلاف الأطفال من إمكانية المشاركة في حياة المجتمع الأمريكي كمواطنين رغم الضمانات الدستورية”.

وكان ترامب، “وقع فور توليه منصب الرئاسة يوم 20 يناير مرسوما، حول فرض قيود على “منح الجنسية الأمريكية بالولادة”، وخصوصا على منحها لأطفال المهاجرين غير الشرعيين”.