السلطات الأمريكية تحظر تطبيقي «تيك توك» و«وي تشات»

اعتباراً من الأحد القادم، سيتم حظر التطبيقات الصينية “تيك توك” و”وي تشات” في الولايات المتحدة، كما أعلنت عن ذلك الحكومة الأمريكية.

وبحسب وكالة “رويترز”، نقلا عن ممثلين من وزارة التجارة الأمريكية، فإن السلطات الأمريكية ستصدر توجيها إلى شركتي “آبل” و”غوغل” وغيرهما لإزالة التطبيقات الصينية من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة الأمريكية.

يُشلر هنا إلى أن السلطات لن تُجبر المستخدمين القدامى لهذه التطبيقات بحذفها والتوقف عن استخدامها، ولكنها لن تسمح بحصولهم على التحديثات.

وأضاف مسؤولون في وزارة التجارة

قد ترفع الولايات المتحدة الحظر المفروض على تنزيل تيك توك إذا وافق الرئيس دونالد ترامب على صفقة امتلاك التطبيق.

تأتي هذه الخطوة ضمن المساعي المستمرة للإدارة الأمريكية لممارسة الضغط على الشركات الصينية.

ووقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من الشهر الجاري، أمرًا تنفيذيا لمواجهة ما وصفها بالتهديدات التي تواجه الولايات المتحدة بسبب التطبيقات الإلكترونية الصينية مثل “وي تشات” و”تيك توك”، وحظر التحويلات المالية لشركتي “بايت دانس” و”تينسنت هولدينجز” المالكتين للتطبيقات.