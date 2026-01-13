السلطات التركية تستدعي مضيفة طائرة «الحداد» المنكوبة

أفادت وسائل إعلام تركية، الثلاثاء، أن السلطات في أنقرة اعتقلت واستجوبت مضيفة طيران تحمل الجنسية القبرصية، ضمن التحقيقات الجارية حول حادثة سقوط طائرة رئيس الأركان الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيه.

ووفق ما نشر موقع TR724 التركي نقلاً عن تحقيقات صحفية في موقع T24، فقد كانت المضيفة ضمن طاقم الطائرة التي وصلت إلى تركيا قبل وقوع الحادث، وخضعت للاستجواب داخل فرع مكافحة الإرهاب بالعاصمة التركية، بإشراف مباشر من جهاز الاستخبارات التركي (MIT) وبقرار من مكتب المدعي العام، نظرًا لحساسية القضية وأهمية الشخصيات التي كانت على متن الطائرة، إضافة إلى الملابسات المحيطة بالحادث.

وأوضح التقرير أن التحقيقات لا تقتصر على الأجهزة القضائية والأمنية التقليدية، بل تشمل جهاز الاستخبارات التركي، في ظل وجود تساؤلات معقدة حول طبيعة الرحلة وترتيباتها الأمنية.

وأثار الحادث سؤالان محوريان: الأول، سبب اختيار الوفد الليبي الطائرة الخاصة بدلًا من الرحلات المعتادة، والثاني، سبب تغيير طاقم الطائرة التي كانت تابعة لشركة طيران من مالطا قبل نقلها إلى تركيا وإعادتها لاحقًا إلى ليبيا.

وأكدت المصادر أن التحقيقات ما تزال مفتوحة وسرية، في انتظار نتائج فنية وأمنية أوسع قد تكشف ملابسات الحادث والخلفيات المرتبطة به، وسط اهتمام إعلامي وأمني متزايد داخل تركيا وخارجها.

كما أشار التقرير إلى أن بريطانيا وافقت على التعاون الفني مع ليبيا وتركيا لتحليل الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة، في خطوة قد تسهم في فهم أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات.