السلطات التركية توقف 33 شخصا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

أوقفت السلطات التركية أمس الثلاثاء، 33 شخصا يشتبه بتجسسهم لصالح الاستخبارات الإسرائيلية، وذلك حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية رسمية.

وقالت وكالة أنباء الأناضول أن أجهزة الأمن التركية ما زالت تبحث عن 13 مشتبها بهم آخرين متهمين بالضلوع في “تجسس دولي” لصالح إسرائيل.

وتم إيقاف المشتبه بهم خلال عمليات أمنية في ثماني محافظات محيطة باسطنبول، وكانوا مكلفين بتنفيذ عمليات خطف واستطلاع.

وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا كتب على منصة “إكس” أن الاستخبارات الإسرائيلية كانت تعد “هجوما” أو عمليات “خطف” ضد عدد من الأجانب الذين تمّ التجسس عليهم.

وتدهورت العلاقات بين تركيا وإسرائيل عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، واستدعت تركيا سفيرها لدى تل أبيب وطالب بمحاكمة القادة والزعماء السياسيين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.