السلطات التونسية تعثر على نفق قرب مقر إقامة السفير الفرنسي

كشفت وزارة الداخلية التونسية عن وجود نفق قرب مقر إقامة السفير الفرنسي يبدأ من منزل يتردد عليه شخص معروف بالتطرف.

وأوضحت الداخلية التونسية في بيان لها أن الوحدة المختصة بمكافحة الإرهاب بدأت تحقيقاتها في الأمر، مشيرة إلى أن معلومات وردت للأجهزة الأمنية عن وجود نشاط مشبوه بأحد المنازل بضاحية المرسى مقر إقامة السفير الفرنسي بتونس.

وأضافت الداخلية أن المعلومات كشفت أن من بين الأشخاص المترددين على المنزل المذكور شخصا معروفا بالتطرف لم تذكر اسمه.

وتابعت الداخلية أن الأجهزة الأمنية داهمت المنزل بعد التنسيق مع النيابة العمومية واتضح وجود أشغال لحفر نفق.

الجدير بالذكر أن السلطات التونسية أعلنت الخميس الماضي عن كشف خلية تنشط بين ولايتي الكاف وتوزر ) تعمل في مجال استقطاب العناصر النسائية لصالح تنظيم الدولة الإسلامية، “داعش”.