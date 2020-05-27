السلطات السودانية تنفي هبوط طائرة إسرائيلية في مطار الخرطوم

نفت الحكومة السودانية ما أوردته مصادر اسرائيلية بهبوط طائرة إسرائيلية من طراز N84UP في مطار الخرطوم، حيث أفاد مراسل هيئة البث الإسرائيلي شيمون آرون في تغريدة على حسابه في تويتر إنها طائرة خاصة.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة السودانية اليوم الثلاثاء، هبوط طائرة للكيان الإسرائيلي بمطار الخرطوم، مفندا ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية بهذا الشأن.

وأضاف العميد ركن عامر محمد الحسن، إن “الخبر عن وصول طائرة إسرائيلية، غير صحيح”، كاشفا عن وصول طائره تركية إلى القاعدة الجوية محملة بمواد طبية.

وأضاف: “كان في استقبال الطائرة لواء طبيب يتبع لإدارة الخدمات الطبية”.

وتابع، أن “ما نشر يندرج في إطار الكيد ودراسة الرأي العام الإقليمي، موضحا أن “الأجواء السودانية لا تفتح إلا عبر ترتيبات معلومة”.

وشدد عامر، على “عدم وجود اتفاق مع الطيران الإسرائيلي على دخول الأجواء السودانية”، ناهيك عن هبوط الطائرة التركية المذكورة بمدرج المطار الدولي في الخرطوم.

تأتي هذه التطورات بعد يومين من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إجراء اتصال هاتفي مع قيادات إسلامية لتهنئها بعيد الفطر، بينهم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.