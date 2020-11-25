السلطات السويسرية: مُنفذة هجوم لوغانو «جهادية معروفة»

قال المكتب الاتحادي للشرطة السويسرية على “تويتر” إن “المهاجمة معروفة لدى الشرطة الاتحادية من تحقيقات أجرتها في عام 2017 ولها خلفية جهادية”.

وافادت الشرطة السويسرية أن المواطنة التي طعنت امرأة في عنقها بسكين وجذبت أخرى من العنق في متجر بمدينة لوغانو جنوب البلاد أمس الثلاثاء “جهادية معروفة”.

والمشتبه بها، البالغة من العمر 28 عاما والتي تعيش في المنطقة، رهن الاحتجاز بعد أن سيطر عليها المارة حتى وصلت الشرطة. ونقلت وسائل إعلام سويسرية عن شهود قولهم إنها أعلنت انتماءها لتنظيم “داعش” خلال الهجوم.

وأصيبت إحدى الضحيتين بجروح خطيرة لكنها لا تهدد حياتها، بينما أصيبت الأخرى بجروح طفيفة حسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

ولم تشهد سويسرا حتى الآن هجمات كبيرة لمتشددين على غرار تلك التي دفعت فرنسا وألمانيا هذا الشهر إلى المطالبة بتشديد القيود على حدود الاتحاد الأوروبي بعدما قتل متشددون 80 في باريس ونيس وفيينا في غضون شهر، غير أنها رصدت مئات السكان الذين اعتبرت أهم يمثلون تهديدا ومتشددين سافروا إلى مناطق حروب.